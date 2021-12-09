Dün 76,37 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,82 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 76,32 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,84 dolardan alıcı buldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının muhtemel etkilerinin yarattığı endişeler petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, 3. doz aşının varyanta karşı koruma sağlayabileceği açıklamaları piyasaları kısmen rahatlattı.

Bazı hükümetlerin yeni varyantın yayılmasını engellemek için önlemler alması petrol fiyatlarındaki yükselişi kısıtladı. İngiltere'de hükümet, pazartesiden itibaren evden çalışılması talimatı verdi. Aşı pasaportunu uygulamaya koyma kararı alan ülkede, yarından itibaren de tiyatro ve sinema salonları gibi çoğu kapalı mekanda maske takmak zorunlu hale gelecek. Danimarka'da restoranlar, barlar ve okullar kapatıldı ve Çin bazı turist gezilerini durdurdu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 200 bin varil (yüzde 0,1) azalarak yaklaşık 432 milyon 900 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon varil artacağı yönündeydi.

Öte yandan, İran nükleer anlaşması ile ilgili müzakerelerin bugün tekrar başlaması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 76,53 ile 76,78 dolar aralığının direnç, 76,28 ile 76,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.