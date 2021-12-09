Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde tabanca ile yakalanan iki kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde kuru sıkıdan bozma tabancalar ile yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri rutin kontrolleri esnasında İ.B.(37) ve S.D'nin (36) bulunduğu otomobilde arama yaptı.
Aramada otomobilde kuru sıkıdan bozma iki tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili iki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kırklareli
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