Kara yollarında durum: Yol çalışmaları devam ediyor
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları 1-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşakları 40-42. kilometrelerinde araç üst geçidi orta ayak imalat çalışmaları sebebiyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden devam ediyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Karacabey-Susurluk kavşakları 3-12. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla aşamalı olarak her iki istikamette bant aktarması yapılarak ulaşım, karşı istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Aydın-Muğla yolunun 6-8. kilometrelerinde Çiftlikköy kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Afyonkarahisar-Konya yolunun 14-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Keşan-Gelibolu yolunun 84-85. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sağ taşıma yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, sol taşıma güzergahından iki yönlü sağlanıyor.
Samsun-Ankara yolunun 59-73. kilometrelerinde çatlak dolgu çalışmaları nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kırıkkale-Karakeçili yolunun 1-3. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma Bahşılı şehir geçişinden ve Kırıkkale-Bahşılı istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Elazığ-Malatya yolunun 51-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Korkuteli-Antalya yolunun 31-33. kilometrelerinde çelik tel ile şev stabilitesinin artırılması çalışmaları nedeniyle Korkuteli istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Antalya istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
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