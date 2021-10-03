Haber Giriş: 3 Ekim 2021 Pazar 07:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Çine ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Çine'den Aydın istikametine giden Vural Şen yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Çaltı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Şen'in cansız bedeni Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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