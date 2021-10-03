Haber Giriş: 3 Ekim 2021 Pazar 09:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Çine ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Çine'den Aydın istikametine giden Mustafa T. yönetimindeki 09 KB 111 plakalı tır, Sanayi Sitesi Kavşağı'nda devrildi.
Çine Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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