Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kemerburgaz-Hasdal kavşakları 0-1. kilometrelerinde TEİAŞ tarafından havai enerji nakil hatlarının montaj çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 9 Temmuz'a kadar 00.00-05.00 saatlerinde 5-15'er dakikalık aralıklarla yol trafiğe kapatılacak.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Selçuk-1 Kavşağı-İzmir-Aydın il sınırı 1-3. kilometrelerindeki Belevi viyadüğünün genleşme derzlerinde onarım çalışmaları dolaysıyla Aydın-İzmir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa çevre yolu-Karacabey kavşakları 34-40. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle çalışma programına göre otoyolun önce İzmir, daha sonra İstanbul istikametlerinde trafik işaretlemesi yapılarak, ulaşım karşı istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 6-9. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Elvankent istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Mersin-Adana yolunun 0-27. kilometrelerinde (Serbest Bölge Liman Hal Kavşağı-Tarsus) muhtelif kesimlerde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışması nedeniyle her iki yönde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritlerden sağlanıyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 32-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Mecitözü-Amasya yolunun 5-13. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Erzurum-Çat yolunun 0-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 57-67. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.