Eski İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törende 5 ambulans teslim alındı. Kırşehir Valisi İbrahim Akın, törende yaptığı konuşmada, ambulansların ihtiyaç duyulan İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve ilçelerdeki ambulans komuta merkezlerinde kullanılacağını söyledi.

Tahsis edilen 5 yeni ambulansın Kırşehir'de yürütülen sağlık hizmetlerinin kalitesini daha da artıracağına inandığını vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığımızca ilimize tahsis edilen tam donanımlı 5 ambulansı bugün teslim aldık ve ihtiyaç duyulan birimlerimize sevk ediyoruz. İlimize gönderilen ambulansların ikisi Kaman, biri Akpınar, biri Akçakent ilçe ambulans komuta merkezlerinde, bir tanesi ise İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde kullanılacak. Her türlü tıbbi cihazlarla donatılmış ambulansların ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli de kente gönderilen ambulansların hizmete sunulmasıyla İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve ilçelerdeki ambulans komuta merkezlerindeki toplam ambulans sayısının 45'e yükseldiğini ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, ambulanslar ve araç filosu hakkında Vali Akın, Milletvekili Kendirli ve protokol üyelerine bilgi verdi.