Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Subaşı-İstanbul Havalimanı-Hasdal yolunun 49-52. kilometrelerinde (Kemerburgaz-Habipler kavşakları) Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından havai hat geçişi çalışmaları yapılacak. Bu nedenle yol, 22.00-05.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Altınova-Kılıç kavşakları 0-6. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde bant aktarımı yapılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolunun 2. kilometresinde yol çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 45-47. kilometrelerinin muhtelif kesimlerdeki sanat yapıları imalatları çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sol şeritten gerçekleştiriliyor.

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 0-2. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Kızılkaya-Korkuteli istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Sivrihisar-Polatlı-Ankara yolunun 21-23. kilometrelerinde (Polatlı şehir geçişi) yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Vezirköprü-Havza yolunun 38-42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Adana-Osmaniye yolunun 1-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Belören-Hadim yolunun 14-17. kilometrelerinde viyadük yapım çalışmaları nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Tirebolu-Kürtün yolunun 33. kilometresindeki Güvenlik Tüneli'nin elektronik sistemlerinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.