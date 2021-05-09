Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 34-46. kilometrelerindeki Kirazpınar Üstgeçit Köprüsü'nün yıkımı gerçekleştirilecek. Çalışma kapsamında söz konusu kavşakların arası iki yönlü trafiğe kapatılacak. Bölgede trafik akışı her iki kavşaktan D-100 yoluna yönlendirilecek.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Batı-Savaştepe kavşaklarında bakım-onarım çalışması yapılacak. Bu bölgede çalışma programına göre önce İstanbul istikametinde, daha sonra da İzmir istikametinde bant aktarma yapılacağından ulaşım iki yönlü olarak sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma yan yoldan kontrollü izin veriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları İzmir istikametinde bakım-onarım çalışması nedeniyle iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre yolu Bornova istikametinden Cengizhan Mahallesi'ne katılım yolu, İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü Kavşağı Yapım İşi sebebiyle trafiğe kapatılarak ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova kavşakları kullanılarak sağlanıyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 97-104. kilometrelerinde yapımı ve üst yapı çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Sinop-Boyabat yolunun 0-23. kilometrelerinde çatlak yol onarımı, Manavgat-Alanya Ayrımı-Beydiğin yolunun 64-67. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Yomra yolunun 2-3. kilometrelerinde (Havalimanı viyadüğü) yapılacak olan üstyapı bakım, onarım ve yenileme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Yomra-Trabzon istikameti bugün, Trabzon-Yomra yönü ise 10-12 Mayıs'ta trafiğe kapatılacak, ulaşım viyadüğün yan yol bağlantılarından gerçekleştirilecek.

Emet-Tavşanlı yolunun 5. kilometresinin sağ şeridi, İlçe Sağlık Kurulu kararı kapsamında, Tavşanlı Belediyesi tarafından kapatıldığından ulaşıma eski yoldan izin veriliyor.