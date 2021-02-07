Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı Kavşağı-Karacabey Kavşağı 19. kilometresinde bakım onarım çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan Kavşağı-Ankara Kavşağı 3-5. kilometrelerinde, TAİ-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer iki şeritten kontrollü yapılıyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik Kavşağı-Şanlıurfa Kavşağı 6-10. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönden kontrollü sağlanıyor.

Muğla-Kale yolunun 32-41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü yapılıyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 32-34. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Edirne-Kırklareli yolunun 5-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Siirt-Eruh yolunun 42-45. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan yapılıyor.

Sinop-Samsun yolunun 46-47. kilometrelerinde Bafra şehir geçişinde yol yapım çalışmaları (farklı seviyeli kavşak) nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 64-66. kilometrelerinde Kozlu şehir geçişinde, Kozlu Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.