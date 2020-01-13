Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Konya yolunun 38-39. kilometrelerindeki Ankara-Niğde Otoyolu Emirler bağlantısında köprülü kavşak yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

Edirne-Kırklareli yolunun 0-27. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bursa-Karacabey yolunun 35-36. kilometrelerinde Karadere Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 61-63. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 18.19. kilometrelerinde (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Akseki-Manavgat yolunun 0-12, Tosya-Osmancık yolunun 43-46 ve Silifke-Mut yolunun 0-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Of-Çaykara-Bayburt yolunun 57-70. kilometrelerinde (Soğanlı Geçidi) heyelan tehlikesi dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kaynak: AA