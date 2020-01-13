Alınan bilgiye göre, Tuna Mahallesi 1711 sokakta, aralarında alacak verecek tartışması olan Mustafa Cihat Sarıidris ve Özcan D. karşılaştı. Yaşanan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Özcan D, Sarıidris'i bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Sarıidris'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA