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Güncel
İHA 15.02.2024 16:20

Kar yağmayan Sivas’ta göl buz tuttu

Sivas’ta kar yağmamasına rağmen soğuk havanın etkisiyle Zara ilçesindeki Sülüklü Göl buz tuttu.

Kar yağmayan Sivas’ta göl buz tuttu

Sivas'a 103 kilometre uzaklıktaki Zara ilçesinde bulunan Sülüklü Göl, hastalıklarına çare arayanların uğrak noktası oluyor. Sarıçam ormanları içerisinde bulunan ve dipten kaynayan gölde yetişen sülükler, birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor.

Gölün içerisinde bulunduğu sarıçam ormanlarında kar yağışının olmamasından dolayı bahardan kalma görüntüler yaşanırken, Sülüklü Göl'ün yüzeyi buz tuttu. Göl çevresine piknik yapmaya giden Murat Köse, buz tutmuş gölü dron ile görüntüledi. Köse, gölün buz tutmuş olacağını düşünmediklerini ancak buz tutmuş halinin görsel şölen oluşturduğunu belirtti.

“Gölün buz tutacağını hiç tahmin etmiyorduk”

Sülüklü Göl'ün görsel bir şölen oluşturduğunu belirten gezgin Murat Köse, “Benim bir arkadaşım tavsiye etti, onun aracıyla gölün kenarına gittik. Orada bulunan yerleri çekmek adına yanımda dron da götürdüm. Sülüklü Göl'e gittiğimizde gölün buz tutacağını hiç tahmin etmiyorduk, bu da bizi şaşırttı. Gölün buz tutmuş manzarası çok iyiydi, ortamı çektim, güzel görüntüler oldu. Göl üzerinde yürümeyi denemedik, riskli ve gölün çevresi fazlasıyla çamurdu. Gölün üzerine çıkmadık ama yemeğimizi yerken manzarayı seyretme şansımız oldu. Çektiğimiz vidoları izlerken etkilendim. Bu işleri severek yapıyorum, kendi adıma bir eser olmuş gibi oldu. Güzel bir anı oldu ve ben de bunları sosyal medyada paylaştım, olumlu tepkiler aldım. Yaz aylarında tekrar gidip çekmek istiyorum, gölde bulunan sülükleri görmek istiyorum. Gölün şifalı olduğu da söyleniyor. En kısa zamanda tekrar gideceğim ve herkesin de gitmesini tavsiye ederim” dedi.

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