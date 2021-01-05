Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 11:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kapadokya’daki balon turlarına hava muhalefeti
[Fotoğraf: İHA]
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları ve rüzgar nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir” denildi.
Etiketler: Turizm
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