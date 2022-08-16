Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kanalizasyon borusunda mahsur kalan köpek kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, beton kanalizasyon borusu içinde mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Acıpayam ilçesinde bir yolun altından köpek sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kanalizasyon borusu içine sıkıştığı belirlenen köpeği kurtarmak için itfaiye ekipleri önce yoldaki kaldırım taşlarını söktü.
[Fotoğraf: AA]
Daha sonra toprağı kazarak beton boruya ulaşan ekipler delici aletle kırım işlemi yaptı.
İtfaiye eri tarafından çıkarılan köpek, veterinere teslim edildi.
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