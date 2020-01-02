Güncel
Kanada Büyükelçisi Jamal Khokhar, Erdoğan'a güven mektubu sundu02 Ocak 2020 Perşembe 15:09 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 15:10
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Jamal Khokhar'ı kabul etti.
[Kaynak: AA]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Jamal Khokhar'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Khokhar, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Khokhar'ın, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: AA