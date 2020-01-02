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Fatih'te metruk binada yangın02 Ocak 2020 Perşembe 15:05 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 15:06
Fatih'te 2 katlı metruk bir ahşap binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
[Fotoğraf: AA]
Fatih Hırkai Şerif Mahallesi Yenibahçe Sokak'taki 2 katlı metruk bir ahşap binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın sırasında metruk bina çöktü.
Çökme nedeniyle yanan evin bitişiğindeki apartmanın girişi kapandı. Bu binada yaşayan ve dumandan etkilenen bir kadın, itfaiye ekiplerince yangın merdiveni aracılığıyla kurtarıldı.
Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA