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Cezayir Büyükelçisi Adcabi, Erdoğan'a güven mektubu sundu02 Ocak 2020 Perşembe 14:29 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 14:30
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Murad Adcabi'yi kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Murad Adcabi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Adcabi, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Adcabi'nin, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: AA