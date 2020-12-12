Başbakan Trudeau, kararın sınırın her iki tarafındaki vatandaşları korumak için alındığını, koronavirüs vakalarının hem Kanada'da hem de ABD'de artmaya devam ettiğini söyledi.

ABD-Kanada sınırının zorunlu olmayan seyahatlere kapatılmasına ilişkin mevcut anlaşma, virüsün yayılmasını sınırlamak için mart ayından beri her ay yenileniyor.

Öte yandan Meksika Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, ABD ile Meksika arasındaki sınır kısıtlamalarının da 21 Ocak'a kadar uzatıldığını duyurdu.

