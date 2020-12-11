Koronavirüs tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması 21.00'de başlıyor. Kısıtlamaya saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı.

Mesai saatinin de bitmesine yakın bir süre kala vatandaşlar araçlarıyla yollara koyuldu. İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 71 seviyelerinde.

[Fotoğraf: DHA]

Trafik yoğunluğu nerede?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik uygulaması adeta kırmızıya büründü. E-5 karayolu ve TEM Otoyolu’nda oluşan kilometrelerce kuyruk havadan drone ile görüntülendi.

Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüsünde yoğunluk arttı.

Yenibosna, Şirinevler, Zeytinburnu hattında Edirne yönüne doğru yoğunluğun arttığı gözlemlendi.

E-5'te ise Şişli'den başlayan trafik Avcılar'a kadar yoğun olarak devam ediyor. Trafik durma noktasına geldi.

TEM Otoyolu'nda Esenyurt'ta başayan trafiğin Mahmutbey Gişeler'e kadar yoğun bir şekilde ilerlediği belirlendi. Edirne istikametinde de yoğunluğun arttığı haritada gözüküyor.

[Fotoğraf: DHA]

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar-Ümraniye istikametinde yoğun trafik gözlendi. Maltepe'den Kadıköy istikametine de trafiğin durma noktasına geldiği belirlendi.

Ara sokaklar dahil kent genelinde, İstanbullular evlerine gitmek için yollara koyuldu. Durma noktasında gelen trafik saatler ilerledikçe artıyor.