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Güncel
DHA 01.07.2023 15:20

Kamyona bağlı dorse alev aldı, 1500 tavuk telef oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kamyona bağlı canlı tavuk yüklü dorsede yangın çıktı. Dorsenin kullanılamaz hale geldiği yangında 1500 tavuk telef oldu.

Kamyona bağlı dorse alev aldı, 1500 tavuk telef oldu
[Fotograf: DHA]

Yangın, bugün saat 05.45 sıralarında Alaşehir - Sarıgöl kara yolu Çataltepe mevkiinde meydana geldi.

Denizli yönünden İzmir istikametine giden N.T  yönetimindeki kamyona bağlı canlı tavuk yüklü dorsenin lastikleri seyir halindeyken alev aldı.

Alevler kısa sürede tüm dorseyi sardı. Yangını fark eden sürücü kamyonu yol kenarına çekip, dorseyi kamyon kasasından ayırdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dorse kullanılamaz hale gelirken, 1500 tavuk telef oldu. Polis yangınla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. 

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