Sakarya'da rögar kapakları güvenli ulaşım için yol seviyesine getiriliyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, kent genelinde güvenli ulaşım ve sağlıklı altyapı hatları için kapak yükseltme çalışması başlattı.

Merkez ilçelerde başlatılan çalışmalar kapsamında üst yapısı yenilenen güzergahlarda yol seviyesinin altında kaldığı tespit edilen 7 bin kapak aynı hizaya getirilecek.

Hem sürücülerin güvenliği hem de altyapı hatlarının steril olması için gerçekleştirilecek çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"Yol seviyesinin altında kalan rögar kapakları zamanla dışarıda biriken atık maddeleri içeri almaya başlıyor. Şehrimize hizmet ederken her zaman ilk önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığı. Bu düşünceyle başlattığımız çalışmalar kapsamında 7 bin kapağa müdahale ederek sağlıklı altyapımızı güvenle korumaya devam edeceğiz"