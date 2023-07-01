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Güncel
AA 01.07.2023 13:55

Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 104. yıl dönümü törenle kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 104. yıl dönümü törenle kutlandı

Atatürk'ün kente gelişinin yıl dönümü dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, ellerinde Türk bayrakları ile belediye binası önündeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüyüş yaptı.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk sunuldu.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, törende yaptığı konuşmada, kutlu davada Erzincan’ın ve Erzincanlıların desteğinin Milli Mücadeleye güç kattığını söyledi.

Atatürk'ün kent ziyareti esnasında kendisini karşılayan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Üyesi ve İstiklal Madalyası sahibi Erzincanlı Hacı Fevzi Efendiyi de Erzurum ve Sivas kongrelerinde yanından ayırmadığını ifade eden Aksun, şöyle konuştu:

"Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Erzincan'ımızda kulağı mazide, gözü atide, Ulu önderin izinde, gösterdiği hedefe belirlediği ilkeler çerçevesinde muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için gayret etmektedir. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki Anadolu coğrafyası olarak dünyanın en kıymetli topraklarındayız. Bu topraklarda olmak dün hiç kolay olmadı, çok bedel ödedik ve bu bedel ya kan ya gözyaşı oldu. Tabi ki bu toraklarda kalmanın bugünde bedelleri var. Ama biz bir olursak, birlikte olursak, kardeşlik hukukumuzu güçlendirirsek hiçbir güç bizi örseleyemez. İhtiyacımız olan tek şey bir olmak iri olmak ve diri olmaktır"

Spor Lisesi öğrencisi Buse Ağgündüz de "Onun sesi" isimli şiiri okudu.

Törene Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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