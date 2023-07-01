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Güncel
AA 01.07.2023 14:12

Tunceli'de kaçak balık avlayan kişilere ceza kesildi

Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kaçak balık avladıkları belirlenen 4 kişiye, 13 bin 232 lira ceza uygulandı.

Tunceli'de kaçak balık avlayan kişilere ceza kesildi
[Fotograf: AA]

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi Müdürlüğü görevlileri, kentte kaçak avcılığa karşı denetim yaptı.

Ekipler, bu kapsamda turist yoğunluğunun yaşandığı Munzur Vadisi Milli Parkı'nda devriye görevi yaptı.

Bölgedeki Munzur Çayı kıyısında incelemelerde bulunan ekipler, 4 kişinin kaçak olarak kırmızı benekli alabalık avladığını tespit etti.

Bu kişiler hakkında, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapılarak 13 bin 232 lira ceza kesildi.

DKMP görevlileri, avlanan balıklara ve avda kullanılan malzemelere el koydu.

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Tunceli Kaçak Avcılık
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