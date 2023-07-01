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Güncel
İHA 01.07.2023 15:07

Iğdır'ın yöresel ürünleri sofralarla buluşuyor

Iğdır'da yöreye ait ürünler üreten Ayyıldız Kadın Kooperatifi, ürettiği ürünlerin satışını artırmak için kahvaltı bahçesi açarak yörenin ürünlerini kahvaltıda vatandaşlar ile buluşturuyor.

Iğdır'ın yöresel ürünleri sofralarla buluşuyor

Birçok sebze ve meyvenin yetiştiği `Doğu'nun Çukurova'sı` Iğdır'da yöreye ait lezzetler de dikkat çekmeye devam ediyor.

Şehirde yöresel ürünleri ekonomiye kazandırmak için kurulan kadın kooperatiflerinden biri olan Ayyıldız Kadın Kooperatifi, ürettiği ürünlerin pazarlama alanını genişletmek için farklı bir yola başvurdu. Kooperatif ürettiği reçeller, marmelatlar, kompostoları ve yöreye ait diğer süt ürünlerini kahvaltıda müşterilerine sunuyor. Kahvaltı için gelen Ayfer Demir yöreye ait ürünler ile doğal bir kahvaltı yapmanın çok güzel olduğunu belirterek; “Arkadaşımızın tavsiyesi ile geldik. Gerçekten beklediğimden daha düzgün özellikle temiz ve güzel bir mekan ve ağaçların altında kuş sesleri ile kahvaltı yapmak çok güzel. Hepsinin tadına da baktık hepsi orijinal doğal ve öğrendiği kadarı ile reçelleri de burada kendi bahçesinde kendi ürünlerinden yapılıyormuş, onu da öğrendik. Domates, salatalık az önce bahçeden toplanıp geldi bunları her yerde bulmak imkansızıdır” dedi.

Ayyıldız Kadın Kooperatifi başkanı Elif Turan, yörede yetişen ürünlerin direkt halk ile buluşmasının olumlu karşılandığını söyleyerek, “Iğdır'ın böyle aile ortamına ailelere gidebileceği bir ortama ihtiyacı vardı. Biz daha çok bundan yola çıkarak bu salonunu açtık. İnsanlar buraya yaşlılarını getirebiliyor, çocuklarını getirebiliyor. Öyle betonların arasından kurtulup nefes alabilecekleri bir yer, doğayla baş başa meyveleri dallarından koparıyoruz. Hem yaş meyve olarak sunuyoruz aynı zamanda reçelimiz marmelatımız, kompostolarımız insanlar ile taze taze buluşuyor yani her şey bizim el emeğimiz ile buluşup insanlara ulaşıyor. Bu da insanların ilgisini çekiyor, doğal yemek güzel bir ortamda kahvaltı yapmak biz şu anda memnunuz beklediğimizden daha çok kişi rağbet etti. Fiyat olarak da biz ucuza veriyoruz, yani vatandaşın cebine de yansıyor. Dışarıdan almak onlara pahalı geliyor. Hem doğal hem taze ürünleri dalından kopmuş ürünleri daha ucuza da güvenli bir şekilde burada bulabiliyorlar” dedi.

“Pazar sorununu da bu şekil hallediyoruz”

Turan, “Kendi ürünümüzü kullandığımız için pazar aramak zorunda da kalmıyoruz. Gerçi ürünlerimizi satıyoruz da biz vatandaştan da alıyoruz, köylüden de alıyoruz. Onların da bütçesine katkı oluyor, meyvelerini ürünlerini alıp biz kendimiz de değerlendiriyoruz. Kendi ektiğimiz, biçtiğimiz ürünler de var, köylerden aldığımız ürünler de var. Onları da biz reçele, marmelata dönüştürüp aynı zamanda insanlara katkı sağlamış oluyoruz” dedi.

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