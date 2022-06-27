Kamu işçilerine 2022 yılı tediyeleri ne zaman ödenecek? Tediye nedir?
Kamuda çalışan işçilere verilen tediye ödemelerinin ne zaman zaman yapılacağı belli oldu. Kamu işçilerine 2022'de yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 4 Temmuz'da, diğer yarısı ise 16 Aralık'ta verilecek. Peki, Tediye nedir? Tediyeler ne zaman ödenecek?
Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, devlete bağlı müesselerde çalışan işçilere yapılacak ek ödemede tarihler belli oldu.
Bu yıl yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 4 Temmuz'da hesaplara yatırılacak.
İkinci yarısı ise 16 Aralık'ta yapılacak.
Bakan Bilgin: İşçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuda çalışan işçilere 2022 yılı ilave tediye tarihlerinin belirlendiği Cumhurbaşkanı kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Karar doğrultusunda işçilerin ilave tediyelerinin Kurban Bayramı öncesi verileceğini belirten Bilgin, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi, Türkiye'mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
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