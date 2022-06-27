Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, devlete bağlı müesselerde çalışan işçilere yapılacak ek ödemede tarihler belli oldu.

Bu yıl yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 4 Temmuz'da hesaplara yatırılacak.

İkinci yarısı ise 16 Aralık'ta yapılacak.

Bakan Bilgin: İşçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuda çalışan işçilere 2022 yılı ilave tediye tarihlerinin belirlendiği Cumhurbaşkanı kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Karar doğrultusunda işçilerin ilave tediyelerinin Kurban Bayramı öncesi verileceğini belirten Bilgin, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi, Türkiye'mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.