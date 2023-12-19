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Güncel
AA 19.12.2023 18:14

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Ombudsman Kırşehirlilerle Buluşuyor" programına katıldı

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Ombudsman Kırşehirlilerle Buluşuyor" programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Ombudsman Kırşehirlilerle Buluşuyor" programına katıldı

Malkoç ve beraberindeki denetçilerin, Kırşehir Valiliğini ziyaretinin ardından Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezindeki programa geçildi.

Burada bir konuşma yapan Vali Hüdayar Mete Buhara, Osmanlı'nın, kuruluş temelinde yer alan "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturu ile hareket ettiğini hatırlattı.

Devletin milleti için var olduğunu vurgulayan Buhara, Kamu Denetçiliği Kurumunun 2012 yılında kurulduğunu, mağdurlara mahkemeye gitmeden daha kolay bir yoldan hak arama fırsatı verildiğini, mahkemelerin üzerindeki iş yükünün azaltıldığını ve kurumların yaptıkları işleri denetlediğini söyledi.

Şeref Malkoç da Kamu Denetçiliği Kurumunun tarihiyle ilgili bilgi verdi.

KDK'nin halk ile devlet arasında yapılan çalışmalarda, sorun ve problem çıktığında mahkemesiz çözülmesini sağladığını vurgulayan Malkoç, şunları belirtti:

"Bizim kültürümüzde mahkemeye gitmek en son çaredir. Ondan önce aile içinde ya da kasabalarda kentlerde kanaat önderi insanlarla meseleler çözülürdü. Onun için insanlar birbiriyle konuşsun, anlaşsın bizim kültürümüzde var zaten anlaşarak işleri çözelim diye Kamu Denetçiliği Kurumu da buradan çıkıyor. Rahmetli Süleyman Demirel, 'Barışmasını bilmiyorsan kavga etmeyeceksin.' derdi. Geçen ay Adalet Bakanı'mız bir açıklama yaptı. Türkiye'de arabuluculuk kanunuyla 4 milyon 800 bin kişi arabulucuya başvurdu ve bunun 3 milyonu anlaşmayla çözüldü. Anlaşmadan, huzurdan yana olan bir toplumuz. Tartışmayı biliyoruz ama sonunda barışmayı da biliyoruz. Belki de bizim milletimizin en güzel hasletlerinden biri bu"

Programda Malkoç ile denetçiler, vatandaşların sorularını cevapladı.

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