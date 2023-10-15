Kaman Ceviz Festivali başladı

İnce kabuğu ve lezzeti ile marka haline gelen Kaman cevizinin tanıtımı için düzenlenen festival dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen korteje, Kırşehir Vali Yardımcısı Zikri Şahin, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Festival kapsamında yılın en iyi ceviz bahçesi sahibi ile yılın cevizli baklava ustalarına ödül verildi.

Protokol üyeleri, festival alanında stant açan üretici ve esnafı ziyaret ederek, ürünler hakkında bilgi aldı.