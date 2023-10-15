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Güncel
AA 15.10.2023 12:35

Kaman Ceviz Festivali başladı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde 32'ncisi düzenlenen Ceviz Kültür ve Sanat Festivali başladı.

Kaman Ceviz Festivali başladı

İnce kabuğu ve lezzeti ile marka haline gelen Kaman cevizinin tanıtımı için düzenlenen festival dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen korteje, Kırşehir Vali Yardımcısı Zikri Şahin, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Festival kapsamında yılın en iyi ceviz bahçesi sahibi ile yılın cevizli baklava ustalarına ödül verildi.

Protokol üyeleri, festival alanında stant açan üretici ve esnafı ziyaret ederek, ürünler hakkında bilgi aldı.

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