Bandırma'da bariyerlere çarparak ağaçlık alana giren otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bandırma-Çanakkale kara yolu Merinos Çiftliği mevkisinde Çanakkale yönüne seyreden R.K. idaresindeki otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Metrelerce savrulan otomobil, çarptığı yol kenarındaki bariyerleri aşıp ağaçlık alana girdi.

Kazayı gören çevredekiler, araçta sıkışan sürücü ile yanında bulunan E.K'ye ilk müdahaleyi yaparak durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü R.K. ile E.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araç ise jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı.