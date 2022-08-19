Kaza, akşam saatlerinde Göksun-Kahramanmaraş karayolu üzerindeki Seza Karakoç Tüneli'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Kahramanmaraş yönüne giden sürücüsü öğrenilemeyen otomobil önce önünde giden traktöre, sonra da Ali Şimşir yönetimindeki otomobile çarptı.

[Fotoğraf: DHA]

Çarpışmanın şiddetiyle traktörün römorku devrilirken araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan 3'ü ambulanslarla hastanelere götürüldü.

Öte yandan römorkun devrilmesiyle karayolu da trafiğe kapandı. Yolun kapanması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

[Fotoğraf: DHA]

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından römorkun kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.