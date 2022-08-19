Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 4 yaralı
Kahramanmaraş'ta 2 otomobil ile 1 traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada traktörün römorku devrilince uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, akşam saatlerinde Göksun-Kahramanmaraş karayolu üzerindeki Seza Karakoç Tüneli'nde meydana geldi.
İddiaya göre, Kahramanmaraş yönüne giden sürücüsü öğrenilemeyen otomobil önce önünde giden traktöre, sonra da Ali Şimşir yönetimindeki otomobile çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle traktörün römorku devrilirken araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan 3'ü ambulanslarla hastanelere götürüldü.
Öte yandan römorkun devrilmesiyle karayolu da trafiğe kapandı. Yolun kapanması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından römorkun kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- 00:43
- 00:43
- 00:31
- 00:34
- 00:25