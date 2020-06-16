Kahramanmaraş'ta alınan bilgiye göre, kentteki bir işletmenin bant yolunda meydana gelen arızayı M.D. (35), yaptığı çalışma sonrası bölgeden ayrılmak istediği sırada yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü.

Yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan M.D. tedavi altına alındı.