Haber Giriş: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta yüksekten düşen işçi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta 15 metre yükseklikten düşen işçi, yaralandı.
Kahramanmaraş'ta alınan bilgiye göre, kentteki bir işletmenin bant yolunda meydana gelen arızayı M.D. (35), yaptığı çalışma sonrası bölgeden ayrılmak istediği sırada yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü.
Yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan M.D. tedavi altına alındı.
Son Haberler
- 17:21
- 17:13
- 17:24
- 17:18
- 17:10
Sıradaki Haber
Kastamonu'da Jandarma kadın ve çocuğa şiddete karşı broşür dağıttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz