İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ışıklı yaya geçidinde yayalara yönelik olarak, uyulması gereken kurallarla ilgili bilgilendirme çalışması yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara broşürler de dağıtıldı.

Cadde ve bulvarlardaki yaya geçidinde ise sürücülere yönelik de yaya önceliği hakkında bilgilendirme ve eğitim çalışması yapıldı.

Yaklaşık 600 kişinin bilgilendirildiği eğitimlerin devam edeceği bildirildi.