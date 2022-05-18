Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, O.M'nin kente uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaştı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, zanlıyı uyuşturucuyu piyasaya sürmeye çalışırken suçüstü yakaladı.
Şüphelinin aracında yapılan aramada, 717 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Kahramanmaraş Uyuşturucu
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