Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 16:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli Y.K'nın evinde yapılan aramada, 400 gram bonzai ile 30 gram metamfetamin, hassas terazi, tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen bir miktar para ele geçirildi.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Kahramanmaraş Uyuşturucu
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