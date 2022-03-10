Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 15:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Dolu yağışı kazaya sebep oldu: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Mardin'de etkili olan dolu yağışı kazaya neden oldu. Kontrolden çıkan iki otomobil şarampole yuvarlandı, 2 kişi yaralandı.
Mardin'de dolu yağışı sırasında Mazıdağı-Derik kara yolunda seyreden 06 BHC 858 plakalı otomobil ve 37 DE 517 plakalı otomobil sürücüleri direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Mardin Trafik Kazası
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