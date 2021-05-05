Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir ticari takside yaptıkları aramada, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu içme aparatları ele geçirdi.
Gözaltına alınan taksi şoförü T.Ç'nin ifadesinden yola çıkarak çalışma yürüten ekipler, bir adrese operasyon düzenleyerek T.Ö'yü yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.Ç. ile T.Ö. tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
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