Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kendisini Uluslararası Adalet Divanında görevli savcı olarak tanıttığı belirlenen şüpheli, tutuklandı.

Acıpayam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan H.B.Ç'nin (27) sosyal medya hesaplarında ve çevresinde kendisini merkezi Hollanda'nın Lahey kenti olan Uluslararası Adalet Divanı'nda savcı olarak tanıttığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Çeşitli unvanlar kullanan, cübbeli fotoğrafı bulunan ve birçok kuruluşu ziyaret ederek fotoğraflar çektiren şüphelinin bazı internet sitelerinde yayımlanmış, "İnek parasıyla okudu, Birleşmiş Milletlerin en genç savcısı oldu" şeklinde habere de konu olduğu tespit edildi.

Lise mezunu olan şüphelinin daha önce adalet meslek yüksekokulunu kazanmak için sınavlara girdiği ancak başarılı olamadığı ve İstanbul'da bazı otellerde bulaşıkçılık yaptığı tespit edildi.

Gözaltına alınan H.B.Ç'nin üst aramasında, sahte hakim ve savcı kimlik kartı ile bir üniversitenin hukuk fakültesine ait öğrenci kimlik kartı ele geçirildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Unvan gasbı ve evrakta sahtecilik" suçundan tutuklandı.