Parçalı Bulutlu 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 10.05.2024 13:38

Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Türkoğlu Meslek Yüksekokulu öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Kampüsü'nde bir araya gelen öğrenciler, ellerinde bayrak ve pankartlarla "Hamas'a selam direnişe devam", "Direniş her yerde", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Batı'nın yalanı insan hakları", "Cenk, cihat, şehadet" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atarak Türkoğlu Millet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada öğrenciler adına açıklama yapan Melih Baltacı, bugün Gazze'de yaşayan masum insanların başına gelen olayların önlem alınmaması halinde yarın herkesin başına gelebileceğini vurguladı.

Söz konusu haksız düzenin sona ermesi için dünyanın her yerinden sesler yükselmeye başladığını hatırlatan Baltacı, "Bu eylemler sadece Amerika'yı tedirgin etmiyor. Katil Netenyahu'yu tutuşturan bu eylemlerin bizde tüm dünyaya ilham olmasını istiyor ve kampüslerin siyonizmin değil direnişçilerin, Filistin destekçilerinin rengine boyanması çağrısında bulunuyoruz. Yine Türkiye'de ki üniversitelerdeki sessizliğin kırılmasına da vesile olmasını diliyoruz." dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

ETİKETLER
Kahramanmaraş
Sıradaki Haber
Görele'de Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:23
Meclis serasında üretilen çiçekler "Anneler Günü"ne hazır
15:22
İsrail silahlarını nereden alıyor?
15:08
Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı
15:07
Bahar aylarında hangi cilt sorunları ortaya çıkıyor?
14:43
Gazze'deki hükümet: Yakıt sağlanmazsa son hastane 48 saat içinde hizmet dışı kalacak
14:43
Bakan Tekin: Öğretmene şiddet ile ilgili düzenlemenin Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz
Dünya ikincisi down sendromlu cimnastikçi Sümeyye'nin yeni hedefi Avrupa şampiyonluğu
Dünya ikincisi down sendromlu cimnastikçi Sümeyye'nin yeni hedefi Avrupa şampiyonluğu
FOTO FOKUS
İsrail silahlarını nereden alıyor?
İsrail silahlarını nereden alıyor?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ