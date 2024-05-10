Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Kampüsü'nde bir araya gelen öğrenciler, ellerinde bayrak ve pankartlarla "Hamas'a selam direnişe devam", "Direniş her yerde", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Batı'nın yalanı insan hakları", "Cenk, cihat, şehadet" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atarak Türkoğlu Millet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada öğrenciler adına açıklama yapan Melih Baltacı, bugün Gazze'de yaşayan masum insanların başına gelen olayların önlem alınmaması halinde yarın herkesin başına gelebileceğini vurguladı.

Söz konusu haksız düzenin sona ermesi için dünyanın her yerinden sesler yükselmeye başladığını hatırlatan Baltacı, "Bu eylemler sadece Amerika'yı tedirgin etmiyor. Katil Netenyahu'yu tutuşturan bu eylemlerin bizde tüm dünyaya ilham olmasını istiyor ve kampüslerin siyonizmin değil direnişçilerin, Filistin destekçilerinin rengine boyanması çağrısında bulunuyoruz. Yine Türkiye'de ki üniversitelerdeki sessizliğin kırılmasına da vesile olmasını diliyoruz." dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.