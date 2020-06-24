Haber Giriş: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
M.K. yönetimindeki 46 ES 264 plakalı kamyon, Torun Mahallesi Çatak mevkisinde elektrik direğine çarpıp bir evin bahçesine devrildi.
Kazada, Mehdi Has (55) olay yerinde hayatını kaybetti.
Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı sürücü sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Has'ın cenazesi, Andırın Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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