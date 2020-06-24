Haber Giriş: Kaynak: AA
Güller diyarında bereketli hasat
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin "gül bahçesi" olarak nitelendirilen Isparta'da tamamlanmak üzere gül hasat çalışmaları oldukça bereketli geçti.
Türkiye'nin "gül bahçesi" olarak nitelendirilen Isparta'da tamamlanmak üzere gül hasat çalışmaları oldukça bereketli geçti.
Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'nin 1888'de Bulgaristan'ın Kızanlık kentinden bastonunun içinde getirerek Isparta'ya ekmesiyle çoğaldığı rivayet edilen aşkım ve sevgisinin sembol çiçeği gül, şimdilerde binlerce dönüm arazide üretilerek yüzlerce ailenin geçim kaynağı oldu.
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