İlçeye bağlı 14 mahallede kar yağışı ve tipinin etkisini yitirmesinin ardından Büyükşehir ile Elbistan belediyeleri ekipleri, ulaşımı sağlamak için kapanan yollarda çalışma başlattı.

Günlerce süren çalışmaların ardından metrelerce yükseklikteki kar birikintileri kürenip mahallelerle bağlantı yeniden sağlandı.