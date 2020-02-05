Kahramanmaraş'ta tipi nedeniyle kapanan yollar açıldı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan tipi nedeniyle kapanan 14 kırsal mahalleyle yeniden ulaşım sağlandı.
[Fotoğraf: AA]
İlçeye bağlı 14 mahallede kar yağışı ve tipinin etkisini yitirmesinin ardından Büyükşehir ile Elbistan belediyeleri ekipleri, ulaşımı sağlamak için kapanan yollarda çalışma başlattı.
Günlerce süren çalışmaların ardından metrelerce yükseklikteki kar birikintileri kürenip mahallelerle bağlantı yeniden sağlandı.
Etiketler: KahramanmaraşSon Güncelleme: 5 Şubat 2020 Çarşamba 12:15
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