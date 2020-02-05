Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen Genel Müdür Mevlüt Aydın, Bilecik'teki mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini vurguladı.

Su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığına dikkati çeken Aydın, şöyle devam etti:

"DSİ Genel Müdürlüğü tarafından son 17 yılda kente devasa yatırımlar yaptık. 10 barajı tamamlayarak, toplamda 39,19 milyon metreküp biriktirme hacmine ulaştık, 26 derenin ıslahını tamamladık. Son 17 yılda tamamlanan 22 sulama tesisi ile toplam 98 bin 470 dekar zirai arazinin sulanmasını sağlandık, böylece çiftçilerimize yıllık 72 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. 6 sulama tesisimizin inşaatına 2020 yılında devam edeceğiz. Ayrıca Bilecik'in bereketli topraklarına 6 sulama tesisi daha yapmayı planlıyoruz."

Bilecik'in su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek gayesiyle çalıştıklarını aktaran Aydın, yaşanabilecek taşkın olaylarına karşı da önlem aldıklarını duyurdu.

Mevlüt Aydın, şunları kaydetti:

"Olağan bir doğa olayı olmasına rağmen bilinçsiz insan faaliyetleri sebebiyle felakete dönüşebilen taşkınlar tüm dünyada ve ülkemizde büyük can ve mal kayıplarına yol açıyor. Genel Müdürlüğümüz işletmeye aldığı akarsu ıslah ve taşkın kontrol tesisleri ile hem taşkın ihmalini azaltmaya hem de muhtemel taşkın zararlarını asgari seviyeye indirmeye çalışıyor. Bilecik için taşkın koruma tesislerinin önemini biliyoruz ve bu doğrultuda son 17 yılda 26 dere ıslah tesisi yaparak Bilecik şehir merkezi ve ilçelerinde 39 yerleşim yeri ve bin 230 dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Ayrıca 9 taşkın koruma tesisinin yapımı devam etmektedir."

Aydın, projelerin yapılmasında destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye ve emeği geçenlere teşekkür etti.