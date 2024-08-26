Açık 26.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 26.08.2024 10:57

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Hasankendi Mahallesi'nde yol kenarında oturan 20 yaşındaki Yunus E'ye ticari taksiden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yunus E. sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri ticari taksiyle gerçekleştirilen saldırıyla ilgili taksi şoförü ile 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

ETİKETLER
Kahramanmaraş
Sıradaki Haber
Iğdır'da 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:37
Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik artan hava faaliyetleri sonrası askeri uçak havalandırdı
11:41
Bulgaristan'da son 3 yıldaki 7'nci erken genel seçim 27 Ekim'de yapılacak
11:45
Amerikalı Yahudi aktivist Benjamin'den ABD'ye "İsrail'e desteği kes" çağrısı
11:39
Bakanlık'tan tarımsal üretim planlaması ve teşviki adımı
11:35
Türksat 6A'nın elektrikli itki motoru başarıyla ateşlendi
11:26
Beşyol metrobüs durağı hizmete kapatılacak
Batı Şeria'daki Filistinliler, işgalci İsraillilerin saldırılarına karşı savunmasız durumda
Batı Şeria'daki Filistinliler, işgalci İsraillilerin saldırılarına karşı savunmasız durumda
FOTO FOKUS
Türklere Anadolu'nun kapısını açan zafer: Malazgirt
Türklere Anadolu'nun kapısını açan zafer: Malazgirt
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ