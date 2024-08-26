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Güncel
AA 26.08.2024 10:39

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce İzmit ve Başiskele ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adresleri ve üst aramalarında 74 gram sentetik uyuşturucu ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.O. ile F.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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