Açık 26.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 26.08.2024 10:17

Gaziantep'te trafik denetimi yapıldı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından trafik denetimi gerçekleştirildi.

Gaziantep'te trafik denetimi yapıldı

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından kent genelinde trafik denetimi yaptı.

964 araç, 130 traktör ve kamyonet sürücüsünün denetlendiği uygulamada, 112 sürücüye 209 bin 778 bin lira idare trafik cezası yazılırken, 8 araç trafikten men edildi.

Açıklamada, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nca traktör kazalarının önlenmesi, can kayıplarının ve yaralanmaların en aza indirilmesi için trafik denetimlerine aralıksız devam edileceği belirtildi.

ETİKETLER
Gaziantep
Sıradaki Haber
Yalova'da motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:37
Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik artan hava faaliyetleri sonrası askeri uçak havalandırdı
11:41
Bulgaristan'da son 3 yıldaki 7'nci erken genel seçim 27 Ekim'de yapılacak
11:45
Amerikalı Yahudi aktivist Benjamin'den ABD'ye "İsrail'e desteği kes" çağrısı
11:39
Bakanlık'tan tarımsal üretim planlaması ve teşviki adımı
11:35
Türksat 6A'nın elektrikli itki motoru başarıyla ateşlendi
11:26
Beşyol metrobüs durağı hizmete kapatılacak
Batı Şeria'daki Filistinliler, işgalci İsraillilerin saldırılarına karşı savunmasız durumda
Batı Şeria'daki Filistinliler, işgalci İsraillilerin saldırılarına karşı savunmasız durumda
FOTO FOKUS
Türklere Anadolu'nun kapısını açan zafer: Malazgirt
Türklere Anadolu'nun kapısını açan zafer: Malazgirt
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ