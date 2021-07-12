Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 15:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Haydarbey Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde Ş.C. ile A.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A. aracından aldığı tabancayla Ş.C'ye ateş ederek yaraladı.
Ş.C, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan şüpheli A.A. ise Cinayet ve Araştırma Büro ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler: Kahramanmaraş
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