Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çevre bilincini geliştirmek ve özellikle geri dönüşüm konusunda etkin verimlilik sağlamak amacıyla başlatılan kampanyada ödüle layık görülen kurum ve kuruluşlarla apartmanlar ve bina görevlilerine çeşitli hediyeler ve "Çevre Dostu" plaketi veriliyor.

Belediye tarafından organize edilen atık yağ biriktirme, çöpleri ayrıştırarak atma ve çevreyi temiz tutma gibi konulara aktif katılım sağlayan apartmanların yönetici ve görevlilerine plaketin yanı sıra çöp konteyneri ve ıhlamur ağacı hediye ediliyor.

Projeye katılanlara hediyelerini veren Talas Belediyesi Başkan Yardımcısı Koray Kök, belediye olarak doğayı koruma adına projeler ürettiklerini ve özellikle yeniden kazanım konusuna büyük önem verdiklerini belirtti.