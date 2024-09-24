Kahramanmaraş'ta sebzeler kış için kurutuldu

Tarihi kapalıçarşı da kış aylarına hazırlık için kurutulan kabak, biber ne patlıcan piyasaya çıktı.



Geleneksel şekilde güneşte kurutulan mahsuller kapalı çarşıda satışa sunuluyor. Kurutmalık sebzelerin tezgahları renklendirmeye devam ettiğini söyleyen aktarcı Hulusi Görgel, "Şuana kadar kurutmalıklara vatandaşların ilgi ve alakası çok yoğun. Burada kabak, biber, patlıcan gibi mahsuller yer alıyor. Kurutmalık fiyatlarımız 100 TL'den başlıyor. Kurtulan sebzeler hem yurtiçi hem de yurt dışına satılıyor" ifadesini kullandı.