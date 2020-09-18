Bir arkadaşıyla bisikletinin arka tekerleğine otomobil lastiği taktırmak isteyen Kaba, sanayiye gitti.

Yaklaşık 10 günlük çalışma sonrasında Kaba'nın bisikletine otomobil lastiği takıldı.

Caddelerde sürdüğü bisikleti ilgi odağı olan Kaba'yı durduran bazı vatandaşlar aracın fotoğrafını çekiyor.

Kaba, gazetecilere, bisikleti kullanmanın zorluğu bulunduğunu ancak çok keyifli olduğunu belirtti.

