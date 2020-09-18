İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bandırma ve Gönen ilçelerinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarını işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, 5 farklı adreste yapılan aramada, 10 gram kenevir tohumu, 23,675 gram kubar esrar, 95,74 gram selvi olarak tabir edilen uyuşturucu madde, 5 gram bonzai, 1 kök kenevir, 1 uyuşturucu içme aparatı, 1 ruhsatsız av tüfeği, 35 muhtelif çapta fişek ve 4 kesici delici alet ele geçirildi.

Şüpheli A.S.G, U.Ö, Ö.D, G.A. ve E.A. gözaltına alındı.